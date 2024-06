Mooie opbrengst Mike Wannet Memorial-toernooi voor het KWF

BRUMMEN – Het Mike Wannet Memorial Darttoernooi, dat werd gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 mei, heeft maar liefst 5153,50 euro opgebracht. Dit is bestemd voor het KWF.

Het darttoernooi werd georganiseerd door Dartvereniging Brummen. Op 31 januari 2022 overleed plotseling Mike, de zoon van twee bestuursleden, op 20-jarige leeftijd. Hieruit ontstond het idee om jaarlijks een toernooi te houden ter ere van hem. De opbrengst van het toernooi is elk jaar bestemd voor het goede doel. Vorig jaar was dit Het Gehandicapte Kind, dit jaar het KWF en volgend jaar zal het De Hartstichting zijn. Dit bedrag wordt bijeengebracht door het inschrijfgeld van de deelnemers, maar er is ook een veiling.

Dit jaar werd op zaterdag 18 mei het toernooi voor koppels gespeeld, hier deden 21 koppels aan mee. Op zondag 19 mei was het de beurt aan de singles en daar waren 24 deelnemers. Michel van der Horst, oud-Lakeside-speler, deed beide dagen mee en streek ook beide dagen de winst op. Van der Horst heeft, namens het KWF, de cheque in ontvangst genomen. Dartvereniging Brummen kijkt terug op een mooi toernooi, met een mooie opbrengst.

Het volgende toernooi is de Brummense Embassy, dat plaatsvindt op zondag 23 juni. De Embassy is voor inwoners van Brummen en mensen die hier geboren zijn. Daarnaast is iedereen welkom om de spelers te komen aanmoedigen.

De dartvereniging is ondertussen druk met een grote verbouwing. Hierdoor kan de bekerfinale van Dartvereniging Stedendriehoek op zondag 9 juni in Brummen gespeeld worden. Er zijn nog twee Brummense teams in de race voor de titel. Ook hierbij is publiek welkom, de wedstrijden beginnen om 12.00 uur. Het clubhuis van Dartvereniging Brummen is te vinden aan Rhienderenstein 8 in Brummen.

Van links naar rechts: penningmeester Frank Wannet, Michel van der Horst en voorzitter Richard Spiegelberg