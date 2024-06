Monument voor omgekomen bemanning van Lancaster onthuld

VELP – Meer dan honderd belangstellenden waren vrijdag 21 juni aanwezig bij de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van een neergestorte Lancaster bommenwerper. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden hield een toespraak en er werden bloemen en kransen gelegd bij het nieuwe monument aan de Lathumse Veerweg in Velp.

Velpenaar Bartel van Yperenburg raakte gefascineerd door een tekst over het neergestorte vliegtuig in het dagboek van de Velpse gemeenteambtenaar Steven Jansen: ‘Velp en de oorlog – 1940-1945’. Hij ging op zoek naar meer informatie en ooggetuigen. Als ontwerper bedacht hij hoe een monument er uit zou moeten zien. En toen hij hoorde dat de Canadese Dan Fox als neef van een van de omgekomen bemanningsleden in juni 2024 naar Velp wilde komen, nam hij het initiatief om zijn monument ook daadwerkelijk uit te laten voeren. Vanwege de tijdsdruk voorlopig op eigen kosten.

De gemeente Rheden, het Waterschap Rijn/IJssel en Stichting Velp voor Oranje omarmden het initiatief en werkten van harte mee om zijn plan te laten slagen. Aan de de Lathumse Veerweg in Velp is het monument te bekijken. Via een QR-code bij de tekst kunnen bezoekers binnenkort uitgebreide informatie vinden op de w4840.nl

Foto: Theo Jansen