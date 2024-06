MO15-1 Sportclub Brummen wederom kampioen

BRUMMEN – Zaterdagmiddag 11 mei gingen de meiden van de MO15-1 van Sportclub Brummen vol goede moed en onder een stralende zon naar Lichtenvoorde om het op te nemen tegen hun leeftijdgenoten van Longa ’30. Ze wisten dat bij winst het kampioenschap binnen zou zijn, omdat directe concurrent Colmschate MO15-1 al te veel verliespunten had.

De meiden wilden de teleurstelling van de verloren halve finale om de Achterhoekcup van zich af spelen en begonnen fanatiek aan de wedstrijd. Kansen werden echter niet benut, of tegengehouden door de keeper van Longa ’30. De teams gingen de rust in met 0-0, want de meiden van Longa wisten Brummen nauwelijks in gevaar te brengen.

Snel in de tweede helft werd een vlotte aanval van de Brummense meiden dan eindelijk koel afgerond en werd het 0-1. Echter, na een vijftal wissels was er even wat verwarring in de Brummense defensie, waar Longa van wist te profiteren en de stand weer gelijktrok naar 1-1.

Vastberaden trok Brummen weer ten aanval en de meiden wisten weer goede kansen te creëren. Door goed combinatiespel liepen ze uit naar een comfortabele 1-5 en daarmee was het kampioenschap een feit. Dit werd uiteraard goed gevierd met de nodige kampioensliedjes, een stoet van toeterende auto’s, een mooi applaus van de dames van Sportclub Brummen 1, medailles en een hapje en drankje.

Met nog één wedstrijd te gaan, kijken de meiden én trainers Arno Wichelo en Jacco Jeronimus tevreden terug op een mooi seizoen.