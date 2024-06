Mindful zomeryoga

HALL – Op maandag 1 juli start mindfulnesstrainer Jantine Peters met een zomerse serie mindful yogalessen. Deze vinden plaats in de maanden juli en augustus, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur. Het zijn eenvoudige bewegingsoefeningen die deel uitmaken van de achtweekse training. De ene week wordt een liggende serie oefeningen en de andere week een serie staande en zittende oefeningen gedaan. Er wordt altijd afgesloten met een eindontspanning.

De lessen vinden plaats op en rond het erf van natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall; in de wei, de boomgaard of bij regenachtig of te heet weer binnen in de sfeervol tot meditatieruimte verbouwde kalverstal. Meer informatie en opgave: jantine.peters@gmail.com, 06-17369599.

aandachtgeeftjekracht.nl