LAAG-KEPPEL – Zondag 30 juni is er van 14.00 en 17.00 uur bij Galerie Espace in Laag-Keppel een meet and greet met kunstenaar Jozef Kemperman. De Gendringse beeldhouwer Jozef Kemperman geniet een grote reputatie binnen en buiten de regio. Hij was betrokken bij diverse tentoonstellingen en initiatieven, waaronder Huntenkunst en de Kunstwandelroute Hummelo. Bovendien was hij jarenlang docent boetseren aan de Gruitpoort en later het Amphion. Oud-leerlingen en andere kunstliefhebbers kunnen hem (opnieuw) ontmoeten. Die dag is er ook nieuwe kunst van hem te zien in de galerie. Ook is er recent een groep beelden geïnstalleerd in de galerietuin. Er is dus volop gelegenheid om naar Kempermans kunstwerken te kijken en met hem in gesprek te gaan.