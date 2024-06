Marjo van Tienhoven Koninklijk onderscheiden

ELLECOM/OOSTERBEEK – Marja van Tienhoven – van Gammeren is dinsdag 11 juni benoemd to Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert reikte haar deze Koninklijke onderscheiding uit tijdens een intervisiebijeenkomst in De Zoomerij in Oosterbeek.

Marja van Tienhoven is ruim dertig jaar lang actief als vrijwilligster bij de Luisterlijn. Daarnaast doet zij nog meer vrijwilligerswerk, waaronder voor de werkgroep Tourdeloer in Ellecom en de Oranjerie van Landgoed Middachten in De Steeg. Zij doet haar werk met grote aandacht. Ze denkt mee, leeft mee en wordt omschreven als een vrouw met een groot hart voor anderen. Ze is een trouwe vrijwilligster en van vaste waarde.

Foto: Theo Jansen