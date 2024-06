Loenense IJzervreters stoppen

LOENEN – De groep inzamelaars van oud ijzer in Loenen heeft besloten definitief een punt te zetten achter hun activiteiten. De mannen, die zich De IJzervreters noemen, openen zaterdag 29 juni om 10.00 uur voor de laatste keer het hek van het inzamelterrein aan de Vrijenbergweg/hoek Hoofdweg. Eigenaar Marcel Derksen heeft serieuze verkoopplannen met het terrein, waardoor er geen plek meer is voor de containers van de IJzervreters. De mannen hebben wekenlang het dorp ‘afgestruind’ om een nieuwe plek te vinden. Helaas is dat niet gelukt. Daarom komt na dertien jaar een einde aan deze succesvolle actie.

Voor de laatste keer kan men er dus zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur nog terecht om ijzer en ander metaal te brengen. Aangeraden wordt om nog eens nauwkeurig zolders, kasten, schuren en terreinen na te kijken of er nog wat oud ijzer gemist kan worden voor het goede doel. Wie niet kan komen of veel materiaal heeft kan bellen naar Chris van Oorspronk, 06 21271999, of Harrie Hebben, 06 51034533. De oud ijzer-inzameling is een actie van de Protestantse kerk en de RK Kerk in Loenen.