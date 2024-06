Loenens scheerdersfeest viel in het water

LOENEN – Dit jaar zou voor de 52ste keer het Scheerdersfeest worden gehouden met de Loenense schaapskudde. Helaas viel het evenement letterlijk in het water. Het bestuur van de organiserende stichting Het Heideschaap moest het moeilijke besluit nemen om het feest niet te laten doorgaan. Het feestterrein aan de Groenendaalseweg was door de vele regens erg drassig geworden. Bovendien was de weerverwachting ook slecht. Het werd geen feest voor duizenden bezoekers.

De schappen moest natuurlijk nog wel ontdaan worden van hun wollen vachtje. Het bestuur besloot met het team bij de kooi te gaan scheren. Omdat het die dag droog bleef kon er buiten op de schaapsweide bij de kooi toch worden geschoren.

Het scheerdersteam bestaat niet alleen uit ouderen, maar ook de jeugd vindt dit prachtig om te doen, Susan, de 22-jarige dochter van voorzitter Albrecht Reuken, helpt mee en vindt het een prachtige hobby. Al eerder werd op de maandagen in mei geoefend met het scheren van de schapen bij de kooi. De scheerders oefenen dan met een aantal schapen om zich op het scheerdersfeest voor het publiek goed te kunnen presenteren als een geoefende scheerder die zelfs een onwillig schaap de baas kan.

Voor verschillende verenigingen en stichtingen was het niet doorgaan van het scheerdersfeest een forse tegenslag om de kas een welkome aanvulling te geven. De dames van de Pannenkoekenkraam van de Protestantse kerk hadden er wat op gevonden om de ingekochte spullen voor het bereiden van de kruutmoes en pannenkoeken ten gelde te maken. Alles werd door de groep klaar gemaakt. Op Facebook werd een berichtje geplaatst dat zaterdag de kruutmoes en pannenkoeken afgehaald konden worden bij Lini Onstenk. Deze actie liep als een trein. Binnen een paar uren was alles uitverkocht. Daardoor hadden de dames toch een leuke opbrengst voor het goede doel.