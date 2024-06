Loenen neemt met reünie afscheid van basisschool De Poort

LOENEN – Voor kinderen uit katholieke gezinnen in Loenen was het in 1924 wel even wennen toen zij van hun vertrouwde Dorpsschool en Kanaalschool naar de nieuwe school bij de kerk moesten. Maar dat ging uiteindelijk snel. In de loop der jaren is de school meerdere malen uitgebreid, maar nu, een eeuw later, valt het doek voor de katholieke lagere school. De St. Aloysius werd vernoemd naar de patroonheilige, maar de naam is inmiddels ingekort tot De Poort. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat De Poort samen met De Tweede Stee verder als basisschool ‘De Waterval’. Eerst is er vrijdag 29 juni nog een reünie in de school, met een uitgebreid programma.

Loenen had in 1849 al wel een eigen katholieke kerk, maar het dorp moest nog tot 1924 wachten tot zij de kinderen in de parochie St. Antonius Abt naar een eigen katholieke school konden sturen. De pastoors in Loenen maakten zich er druk voor, want een eigen school betekende ook meer kerkbezoek en meer kerkelijk leven.

Pas in 1921 konden er serieuze plannen worden gemaakt. De parochieherder wilde graag beginnen met de bouw maar allerlei problemen dienden zich aan. De bouw vergde lange tijd en het duurde tot 1924 tot de school gereed kwam. Op 1 september werd de school ingewijd en de volgende dag begonnen de lessen. Omdat het schooljaar bij de katholieke scholen begon op 1 april, moesten de kinderen het leerjaar onderbreken.

Onderwijzers

De school ging van start met maar liefst honderdvier kinderen uit Loenen en Eerbeek. Eerbeek kreeg veel later pas een eigen katholieke school.

Frans Trommelen werd de eerste hoofdonderwijzer, hij werkte samen met Meester Buseker en juffrouw Kuster. Trommelen leidde de school tot hij werd opgevolgd door F. Timmen, die na zijn overlijden werd opgevolgd door A. Wieland. Nadien volgden nog meer hoofdonderwijzers en andere leerkrachten voor korte of langere tijd. Menigeen kent nog de onderwijzeressen Riek Reusken en Tonny Klomp. Juffrouw Klomp had de eerste klas en leerde de kinderen niet alleen taal, rekenen en schrijven, maar ook keurig Nederlands spreken. Thuis waren de meeste leerlingen alleen dialect gewend. Juf Reusken had meestal de tweede klas en had ook een speciale wijze van lesgeven.

Hoogtepunten van het schooljaar waren vroeger vooral de verjaardagen van de meester of juf, maar ook het Aloysiusfeest, de patroonheilige van de school. Schoolreisjes bestonden vroeger uit een wandeling naar de bossen met een bezoek aan de waterval of de uitkijktoren.

Veranderingen

De school, die aanvankelijk drie klassen telde, werd al snel vijfklassig. In 1972 kwam er grote verbouwing. Tot 1968 waren de pastoor en kerkbestuur ook schoolbestuur, maar in dat jaar kwamen er een schoolbestuur en oudercomité. Ook de naam van de St. Aloyisius veranderde. Door de omvorming van de lagere school naar basisschool kwamen de kleuters van Ons Poortje er ook bij. De nieuwe naam van de school werd toen Aloysiuspoort, later ingekort tot De Poort. De school ging met de tijd mee en ging van schoolbord met krijtjes over op digitale schoolborden en de nieuwste onderwijsmethoden.

Samenwerking

Sinds enige jaren is er een goede samenwerking tussen beide Loenense scholen. Omdat vooral De Tweede Stee een sterk dalend leerlingenaantal heeft, werd gedacht aan een fusie tussen beide scholen. Na vele besprekingen is het gelukt om plannen rond te krijgen voor een fusie. De gemeente gaf ook de voorkeur voor een geheel nieuwe school in plaats van uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen van De Tweede Stee of De Poort.

De gefuseerde school start al op 1 september onder de naam basisschool De Waterval. Om meteen al over genoeg lokalen te beschikken worden bij De Poort enkele noodgebouwen geplaatst. Deze doen dienst totdat het nieuwe schoolgebouw klaar is, dat wordt gebouwd op de plek van de Tweede Stee aan de Reuweg.

Op vrijdag 29 juni is het jubileumfeest van de basisschool De Poort in Loenen. Op 1 september bestaat de school honderd jaar en een commissie heeft een groots feest gepland.

De laatste week van juni zal, voor de huidige Poort-leerlingen, in het teken staan van het jubileum. Er staan tal van leuke activiteiten op het programma.

Voor oud-leerlingen en oud-betrokkenen is 29 juni de dag om oude bekenden te ontmoeten. Samen herinneringen ophalen, een rondje door het schoolgebouw te maken en foto’s van vroeger bekijken. Om 16.00 uur begint het feest met het bezichtigen van het schoolgebouw en het bekijken van de oude schoolfoto’s. Tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen er ook klassenfoto’s worden gemaakt. Vanaf 17.00 uur is er een hapje verkrijgbaar. De feestavond begint om 19.00 uur. De bezoekers kunnen dan gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje met muziek. De reünie staat gepland van 16.00 uur tot 22.00 uur.

Juffrouw Riek Reusken (links) en juffrouw Tonny Klomp zijn tot hun pensionering verbonden geweest aan de school

Een van de oudste klassenfoto’s

Meer foto's