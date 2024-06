Lions te gast bij Jansen & De Feijter

VELP – Aan de hand genomen door Walter Jansen werden leden van Lions Club Rheden onlangs wegwijs gemaakt in het ogenschijnlijke doolhof van poëzie. Poëzie lezen is een exotische bezigheid en moet je eigenlijk hardop doen, volgens Walter Jansen. “Dat wij sommige gedichten als een doolhof ervaren en niet begrijpen is helemaal niet erg. Het is mooi om het niet te begrijpen, dat geeft ook de ruimte aan ieder om er het zijne of hare bij te denken.” Dat gaf al een zucht van verlichting bij de aanwezigen.

Walter nam vervolgens de aanwezigen mee langs dichters en hun werk. Ooit kwamen muziek en poëzie uit dezelfde bron. Hij vertelde dat een goed gedicht een beetje mystiek is. Na de pauze bracht Walter het onderwerp inclusiviteit voor het voetlicht. Man, vrouw? Wellicht is gender een spectrum. Aan de hand van prachtige gedichten lichtte Walter toe hoe dichters in dat spectrum acteren en hoe zij daarover dichten. Dat bracht Walter uiteindelijk bij hedendaagse dichtkunst, al dan niet ondersteunt door muziek. Walter gaf de gasten tenslotte mee, ‘leer het plezier in de taal!’