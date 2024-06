Lions Club Bronckhorst doet gift aan drie stichtingen

BRONCKHORST – Stichting Ubuntu Nederland, AED Stichting Bronckhorst en Stichting Opvang Noach hebben ieder 3000 euro gekregen van Lions Club Bronckhorst. Lions Club Bronckhorst haalde het geld op met diverse activiteiten: pubquizavonden, een stamppottenbuffet en de verkoop van bossen verse tulpen in de grotere kernen van Bronckhorst.

Op woensdag 12 juni kregen de stichtingen de cheque uitgereikt. Annette Nobuntu Mul nam de hem in ontvangst voor de stichting Ubuntu Nederland. De stichting Ubuntu Nederland biedt kansarme kinderen in en rond Kaapstad door middel van educatieve en culturele projecten de gelegenheid om hun talenten te laten ontwikkelen. De gift van Lions Club Bronckhorst wordt door Ubuntu Nederland gebruikt om de Amy Foundation in Afrika en de stichting Iedereen Aan Boord te steunen. Tijdens de bijeenkomst hield de bekende 92-jarige ex-politicus en schrijver Jan Terlouw, die Annette Mul begeleidde, een vurig pleidooi voor initiatieven die bijdragen aan de samenhang in onze maatschappij. Meer over Ubuntu staat op ubuntu-nl.nl.

Rommy te Vaarwerk en Fons Huurneman waren aanwezig voor voor AED Stichting Bronckhorst. Deze stichting draagt zorg voor het in standhouden van een voldoende dekkend AED-netwerk binnen de dorpskernen. Een succesvolle reanimatie valt of staat bij snel ingrijpen door mensen die weten hoe te handelen. Meer informatie hierover staat op aedbronckhorst.nl.

De Stichting Opvang Noach biedt hulp aan in het wild levende inheemse dieren met als doel de dieren na kortere of langere periode van verzorging en/of revalidatie weer los te laten in de natuur. Carla Rietman en Sabine Gries namen de cheque in ontvangst voor Stichting Opvang Noach. Hierover is meer te vinden op opvangnoach.nl.

Lions Club Bronckhorst zamelt ieder jaar geld in om goede doelen te steunen. Wie wil meedenken welke stichting die zich inzet voor een maatschappelijk doel ze kunnen steunen, kan contact opnemen met Lions Club Bronckhorst via bronckhorst@lions.nl.

Annette Nobuntu Mul neemt de cheque voor stichting Ubuntu Nederland in ontvangst.