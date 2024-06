Lief&Leedstraat zorgt voor meer contact en verbinding

GEM. RHEDEN – Gemeente Rheden kent sinds begint dit jaar verschillende Lief & Leedstraten. Dit zijn straten waar de buren nét iets meer naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn bij leuke en minder leuke gebeurtenissen. Inwoners kunnen zich aanmelden om als zogenoemde ‘gangmaker’ in hun eigen straat aan de slag te gaan. Brenda Lentink deed dit in haar straat in Dieren-West. “Mensen maken hier weer echt contact met elkaar.”

Brenda Lentink woont nog maar twee jaar in Dieren, maar zet zich actief in voor de buurt. Ze maakt deel uit van het bestuur van de wijkvereniging en organiseert activiteiten in de buurt, zoals Zomer in Gelderland. Daarnaast maakt ze gewoon graag een praatje met de buren en is ze letterlijk een gangmaker.

Brenda meldde zich aan bij de gemeente en maakte een vliegende start met haar Lief & Leedstraat. Ze deed bij honderd buren een introductiekaartje in de bus en dat had al een groot effect. “Niet lang daarna hielden we een buurtfeest. De opkomst was ongekend hoog: 78 van de 100 buren kwamen.” Van het Lief&Leed geldpotje kocht Brenda veertig wenskaarten, die buren kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld ziekte of een geboorte. Na een halfjaar zijn er daar nog maar drie van over. Als er iemand ziek is, krijgt diegene een bloemetje namens alle buren.

Volgens Brenda schijnt er nu vanuit elk huis een zonnetje. “Daar bedoel ik mee dat mensen weer echt contact maken en hier prettig wonen met elkaar. Buren maken een praatje op straat en checken hoe het met de ander gaat als ze een paar dagen geen contact hebben gehad. Zelfs als er mensen van buitenaf komen voor een huisbezichtiging, komen buren spontaan vertellen waarom dit zo’n leuke straat is om in te wonen. We zijn nu echt verbonden met elkaar.”

Lief & Leedstraten

Het idee achter de Lief&Leedstraten is dat wijkbewoners zich thuis voelen in hun eigen straat. Contact met buren en naar elkaar omzien is daarbij belangrijk. De gangmakers van de straat beheren een geldpotje van maximaal 150 euro, waarvan zij of hun buren een kleinigheidje kunnen kopen voor een buur die het nodig heeft. Denk aan een bloemetje, chocolade of een fruitmand. Zo letten buren meer op elkaar en helpen elkaar sneller. Het sociale vangnet van mensen en daarmee ook de veerkracht van wijken wordt daarmee groter.

De Lief & Leedstraat is een initiatief van Incluzio Rheden en bewonersgroepen Burennetwerk Velp-Zuid, Rhedens Dorpsbelang en Dieren-West. Dit wordt ondersteund door Vivare en gemeente Rheden.

incluziorheden.nl/lief-leed

Een gezelllig koffiemoment in Dieren-West