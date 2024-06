Lezingen: Art of Ort

DIEREN/ ROZENDAAL – Op woensdag 19 en 26 juni laat Ds. Frans Ort belangstellenden kennismaken met zijn werk. Sinds hij besloot zijn schilderwerk digitaal te bewerken, gebeurde er iets dat als een complete openbaring kwam. Ort ontwierp een techniek paintograph: een kruising van schilderen (painting), fotografie (photograph) en digitale kunst.

Tijdens deze informatieve avonden zal Frans Ort vertellen over het procedé, maar ook stilstaan bij verschillende paintographs die in de afgelopen vier jaar zijn ontstaan. Het zal gaan over creativiteit, nieuwsgierigheid, een wereld achter wat je ziet, een ontwikkeling van donker naar kleur en het scheppen zonder vooropgezet plan. Maar het zou ook wel eens een uitdaging kunnen zijn om zelf abstract aan de slag te gaan. Deze laatste mogelijkheid wil Ort, bij voldoende interesse, voor het volgende seizoen openhouden. De reacties op zijn werk zijn natuurlijk verschillend, maar één ding hoort hij vaak terug: ‘ik word er gewoon vrolijk van’.

Belangstellenden zijn op 19 juni welkom in de Ontmoetingskerk in Dieren en op 26 juni in de Serre van Rozendaal. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

f.ort@pgzuidoost-veluwezoom.nl