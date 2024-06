Lezing over piekeren

VELP – Op woensdag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt Nessa Ikani een presentatie over ‘piekeren’ in Ons Raadhuis in Velp. Het is de tweede lezing van de lezingencyclus van de Radboud Universiteit in 2024. De lezingencyclus is een initiatief vanuit de Leerstoel over angst en depressie bij ouderen, die wordt bekleed door psychiater en onderzoeker Gert-Jan Hendriks.

“Het herhaaldelijk denken en malen over een probleem of gebeurtenis wordt piekeren genoemd”, vertelt Nessa Ikani. “Voor veel mensen is piekeren over belangrijke thema’s in het leven iets wat herkenbaar is. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld zelf een piekeraar of kennen andere mensen die regelmatig piekeren. Wanneer je veel piekert en hier moeilijk los van kan komen, kan dat soms invloed hebben op je stemming. Ook kan het je in de weg gaan zitten bij het doen van bepaalde activiteiten. Maar waarom ligt de één de halve nacht wakker van een stroom aan piekergedachten en lukt het de ander om zich om te draaien, de gedachten aan de kant te zetten en verder te slapen? Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek probeer ik in deze lezing een antwoord te geven op deze vraag. Daarbij wil ik ook het nut van piekeren in het alledaagse leven bespreken.”

Nessa Ikani promoveerde aan de Radboud Universiteit en is wetenschappelijk onderzoeker bij Pro Persona Research en de afdeling Psychiatrie van het Radboud-umc. Haar onderzoek richt zich op de rol van piekeren en vermijding bij angst- en depressieve klachten. Ook doet ze onderzoek naar de werkingsmechanismen van angst- en depressiebehandelingen.

Het bijwonen van deze lezing kost 3,80 euro voor leden van Ons Raadhuis, niet-leden betalen 5,10 euro per persoon.

onsraadhuis.com