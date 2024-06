Lezing over Molukkers in Eerbeek

EERBEEK – Op donderdag 20 juni houdt de Eerbeekse Augustien Souisa, oud-directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, een lezing over hoe de integratie van de Molukkers in Eerbeek verliep.

Menigeen zal zich herinneren dat in 1963 een aantal Molukse gezinnen zich in Eerbeek vestigde. Een jaar later, dus zestig jaar geleden, kregen ze hier ook een eigen kerk, genaamd Silo. Molukkers maken gewoon onderdeel uit van Eerbeek, toch? Maar hoe verliep eigenlijk hun integratie?

Augustien Souisa pakt de draad op waar ze in de lezing van vorig jaar was gestopt. Toen vertelde Augustien over de geschiedenis van de Molukkers en de band tussen Nederlanders en Molukkers die al sinds 1599 bestaat. Nu zal zij vooral ingaan op de Eerbeekse periode. Dan gaat het bijvoorbeeld over: waarom de Molukkers juist naar Eerbeek kwamen en hoe de Eerbeekse samenleving op hun komst reageerde.

Aanmelden voor de lezing kan tot uiterlijk 14 juni via activiteiten@kruiskerkeerbeek.nl. De toegang is 5 euro. Aanvang is 20.00 uur in de Molukse kerk Silo aan de Kloosterstraat 38. Inloop is vanaf 19.30 uur.