Leuvenheim viert Oranjefeest

LEUVENHEIM – Leuvenheim viert op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni feest en voor het eerst zal daarbij de Leuvenheimse vlag in de masten wapperen. Bijzonder is dat de koets met schutterskoning of -koningin op zaterdagmorgen voor het eerst en waarschijnlijk het laatst over de afgesloten Arnhemsestraat rijdt.

Aan het begin van dit jaar kozen de inwoners van Leuvenheim hun eigen vlag en inmiddels is die in enkele honderdtallen gefabriceerd en gratis verdeeld onder de dorpelingen, met als voorwaarde dat ze ‘m uithangen op speciale gelegenheden. En het Oranjefeest van dit jaar is de eerste van die gelegenheden.

Het feestthema van dit jaar is Hawaii en daarmee verkeert het dorp en het feestterrein bij de school in het weekend in tropische sferen. Er komt muziek van de DJ’s van Partysound Together en het zeskoppige Rockaholics. Naast limonade, wijn en bier worden er dit jaar ook cocktails geschonken.

Ook op de draaimolen, spelletjes en activiteiten voor iedereen uit het dorp kan weer worden gerekend. Het vogelschieten is natuurlijk ook een vast onderdeel. Op vrijdag 7 juni wordt het eerste schot rond 18.30 uur gelost door wethouder Steven van der Graaf, zelf inwoner van Leuvenheim.

De zaterdagmorgen daarop begint al vroeg met om 9.00 uur het hijsen van de vlag – de driekleur in dit geval – gevolgd door de optocht per koets waarin de kersverse schutterskoning of -koningin plaatsnemen voor een ronde door het dorp. Vanwege de afgesloten weg loopt de route dit jaar over de Arnhemsestraat in plaats van de Oudeweg – een unicum, want de kans dat dit ooit nog eens zal gebeuren is nihil. Alle kinderen mogen mee met de optocht; in de huifkar erachteraan of op de fiets of voertuig naar keuze. Er zijn natuurlijk prijzen voor de mooiste uitdossingen in het Hawaii-thema, en ook voor de kinderen die deelnemen aan de spelletjes daarna.

’s Middags wordt het feestterrein opgebouwd voor de zeskamp, die om 12.30 uur begint, waarbij het spelthema naar een hoger niveau wordt getild. Het feestweekend wordt afgesloten met een tentfeest op zaterdagavond. Dit begint om 19.00 uur.

Foto: Melanie Altena