Leuvenheim in Hawaïaanse sferen

LEUVENHEIM – Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni stond Leuvenheim in het teken van het jaarlijkse Oranjefeest. De kersverse Leuvenheimse vlag wapperde in het dorp en de bewoners kwamen in Hawaïaanse sferen door het tropische thema van dit jaar. De temperaturen waren niet helemaal toepasselijk, maar dat mocht de pret niet drukken. Een belangrijke vraag was natuurlijk wie er dit jaar de schutterskoning zou worden. Klokslag middernacht uur schoot Jeffrey Ellens de romp en kon hij worden gekroond. Strijd, hilariteit en vooral veel plezier was er tijdens de zeskamp (foto). Maar liefst zestien teams deden mee aan de zeskamp en dat ging er bij de verschillende spellen fanatiek aan toe.

Foto: Henny Versteeg