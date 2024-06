Leerlingen De Tender maken struikelstenen schoon

DIEREN – Zes leerlingen van Het Rhedens De Tender in Dieren hebben woensdag 12 juni struikelstenen schoongemaakt op de Zilverakkerweg. Met speciaal poetsmiddel en een theedoek gingen ze aan de slag. De stenen glimmen weer en vallen nu weer goed op tussen de straatklinkers. Het Rhedens De Tender zal voortaan jaarlijks struikelstenen onderhouden.

De struikelstenen zijn geplaatst door Stichting Struikelstenen gemeente Rheden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het naziregime. De stenen liggen voor de huizen waar de slachtoffers voor het laatste (vrijwillig) hebben gewoond. In de steen staat de naam van de Joodse bewoner van het huis, het geboortejaar en de datum en plek waar hij of zij is gedood. Hiermee worden de mensen niet vergeten wordt de geschiedenis in de straat zichtbaar gemaakt. In een struikelsteen staat de naam van de Joodse inwoner gegraveerd, het geboortejaar, de dag waarop hij of zij is gedood en de plek waar dat is gebeurd.