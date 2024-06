Last Gear huldigt acht jubilarissen

EERBEEK – Zaterdag 25 mei werd tijdens het jubileumfeest van fietsvereniging Last Gear in Eerbeek stilgestaan bij acht jubilarissen. Deze leden zijn vanaf de oprichting van de club, in mei 1999, lid gebleven. Roor de Gans, Wilco Vriezekolk, Bennie Bonhof, Han Kloppers, Michel Breukink, Fred Spek, Harry van ’t Land en Nico Brand werden uitgebreid in het zonnetje gezet.

Voorzitter Roor de Gans (zelf ook jubilaris) had een speciaal woordje voor Bennie Bonhof. Deze sportieve man is inmiddels bijna 82 jaar, maar fietst nog wekelijks zijn rondje mee door de Eerbeekse bossen. Daarnaast is hij als vrijwilliger zeer regelmatig actief voor de vereniging. “Fietsen houdt je fit”, zegt hij zelf.

Foto: Gerrit van de Pol