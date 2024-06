Laatste kans expositie ‘Gekoesterd verleden’

DOESBURG – Op zondag 9 juni sluit de expositie ‘Gekoesterd verleden’ in de kelders van Het Arsenaal kelders in Doesburg. Bezoekers zijn tot 17.00 uur welkom om de expositie te bekijken. De toegang is gratis.

In ‘Gekoesterd verleden’ vertellen inwoners van Doesburg hun persoonlijke geschiedenis met de stad aan de hand van 23 voorwerpen. De verhalen achter de voorwerpen kunnen worden beluisterd na het scannen van een QR-code. De Arsenaal-kelders zijn per lift bereikbaar. De expositie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Arsenaal Doesburg, gemeente Doesburg, Ubbink bv en de Stichting Doesburgs Goed.

In de komende maanden wordt hard gewerkt aan de inrichting van Bezoekerscentrum Doesburg Vertelt. De officiële opening daarvan staat gepland op vrijdag 13 september.

Foto: Lindy Balduk