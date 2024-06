Laatste fora in Brummen voor zomerreces

BRUMMEN – De besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen staat gepland voor donderdag 27 juni. Ter voorbereiding vinden op donderdag 13 juni de raadsfora plaats. Er staan deze avond elf concrete raadsvoorstellen op de agenda en twee informatieve onderwerpen. Over drie documenten wil het college een eerste advies van de gemeenteraad.

Tijdens het forum Bestuur, dat begint om 19.00 uur, wordt gesproken over begrotingen van de veiligheidsregio, Tribuut en de regio Stedendriehoek. Ook komt het raadsvoorstel aan bod om het beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving vast te stellen. Leden van het college verstrekken informatie vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deelneemt.

Aansluitend start het forum Fysieke Leefomgeving, waarin wordt gesproken over een notitie over een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie en een eerste uitgangsnotitie voor de welstandsnota. Hierover wil het college alleen de mening van de raad en wordt nog geen besluit genomen. De drie concrete raadsvoorstellen waarover wordt gesproken de mobiliteitsvisie, de beleidsregels over adviesrecht en delegatie (onder de nieuwe Omgevingswet) en de begroting 2025 van Omgevingsdienst Veluwe.

Rond 20.00 uur start het forum Sociaal Domein. Hier wordt gesproken over de cultuurvisie, de visie over participatie en gebiedsgericht werken, de begrotingen voor 2025 van de GGD en PlusOV. Daarnaast informeert het college de raadsleden in dit forum over de ontwikkelingen en cijfers rondom thema’s als de participatiewet, WSW, Schuldhulpverlening en de nieuwe wet inburgering. Tot slot vraagt het college advies over kaders voor een nieuw integraal armoede- en minimabeleid vanaf 2025.

Tijdens het forum krijgen inwoners de kans in te spreken. Dit kunnen zijn melden bij de griffie via griffie@brummen.nl of 0575-568531. Deze avond worden er nog geen besluiten genomen, dat gebeurt tijdens de vergadering op 27 juni. De fora Bestuur en Fysieke Leefomgeving zijn live te zien via de lokale omroep