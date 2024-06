Laatste film van het seizoen

DIEREN – Het filmseizoen van Filmhuis Dieren 2023/2024 loopt ten einde. Op vrijdag 14 juni om 20.00 uur draait voorlopig de laatste film in de Bundel in Dieren: ‘Wicked little letters’, een hilarische duistere komedie.

De medewerkers van het filmhuis bedanken alle bezoekers en vrienden. Ze hopen dat ze elkaar in het nieuwe filmseizoen weer zullen ontmoeten. “En dan zorgen wij weer voor een mooi, ontroerend en spannend filmprogramma”, aldus het filmhuis.