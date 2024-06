Koor van plezier in Oude Jan

VELP – Zondag 23 juni om 19.30 uur treedt het Velps Koor van Plezier op in de Oude Jan in Velp. Aanvankelijk zou het zomerconcert in de middag worden gehouden, maar in verband met het NK wielrennen is het verplaatst naar de avond. Het koor, dat onder leiding staat van dirigent/zanger Hans Scholing, is samengesteld uit enthousiaste amateurzangers en -zangeressen. De muzikale begeleiding deze avond is in handen van pianiste Henriëtta Currie. Peter Berns speelt op zijn viool.

Tweemaal per jaar verzorgt het Velps Koor van Plezier een optreden voor publiek: in de kerstperiode en in de zomer. Het zomerprogramma bestaat uit een selectie van enkele bekende en minder bekende liederen passend bij dit jaargetijde. Ook enkele solisten zullen te beluisteren zijn. De samenzang met het publiek wordt zeker niet vergeten.

Na het concert worden bezoekers uitgenodigd samen met de koorleden en musici het glas te heffen op een mooie, muzikale zomer. De toegang voor dit optreden is vrij, ook de drankjes worden aangeboden. In plaats daarvan zal aan het eind van het concert een collecte worden gehouden om de kosten te dekken. De kerk gaat open om 19.00 uur.