Koninklijk bezoek in Velp

VELP – Op uitnodiging van stichting MIND Us bracht koningin Máxima woensdag 5 juni een bezoek aan het Astrum College in Velp. Zij deed dit in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid.

Koningin Máxima is erevoorzitter van Mind Us. De stichting trekt deze week met een studententour langs mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in zes plaatsen, waaronder dus het Astrum College in Velp.

Steeds meer studenten kampen met mentale problemen. Door samen te werken met studenten, docenten en beleidsmakers wil MIND Us ervoor zorgen dat mentale gezondheid prioriteit krijgt binnen het onderwijs. Het ‘MentaalLokaal’ staat in het teken van luisteren en er worden verhalen en voorbeelden gedeeld en verzameld over de mentale gezondheid van jongeren en over de rol van het onderwijs.

Koningin Máxima werd in Velp ontvangen door onder andere wethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden. Ze woonde een programma bij waarin studenten en medewerkers van het Astrum College vertelden over hun ervaringen en over het project Geestkracht. Met dit project werkt de school aan het doorbreken van taboes in het mbo rond mentale gezondheid. Preventie van psychische problemen en het bevorderen van mentale gezondheid door met studenten te praten staan hierbij centraal.

De koningin luisterde met veel belangstelling naar de sprekers, ook tijdens de rondetafelgesprekken die later op de dag volgden. Ze ging met studenten in gesprek en stelde veel vragen. Máxima nam uitgebreid de tijd voor haar bezoek en nam een kijkje op een informatiemarkt en bij workshops voor en door studenten. En ze maakte ook nog eens tijd voor een selfie met enkele studenten.

Foto: Robin Utrecht

Alle tijd voor de studenten - Robin Utrecht

En zelfs tijd voor een selfie - Robin Utrecht