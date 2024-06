Koken voor een prikkie

DOESBURG – In de Huiskamer van de Stad, sinds kort gevestigd in jongerencentrum 0313 in Doesburg, wordt op maandag 3 juni tussen 17.00 en 19.00 uur ‘gekookt voor een prikkie’. Deelnemers koken verschillende recepten, die voor weinig geld te maken zijn. Daar zit Hollandse kost bij, maar ook gerechten met een buitenlands tintje. “Iedereen die denkt dat gezond eten duur is, willen wij op andere gedachten brengen”, zegt de organisatie.

Jongeren en volwassenen kunnen zich tot en met 31 mei opgeven via huiskamerdoesburg@gmail.com of 06-30733789. Er is plek voor tien deelnemers. Deelname is gratis.