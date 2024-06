Koffie en ontmoeting in de Emmaüskerk

DIEREN – Sinds begin dit jaar is er elke tweede woensdagmorgen van de maand in de Emmaüskerk in Dieren gelegenheid om mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Dit initiatief sluit aan bij de gastvrije tentvorm van de kerk en het streven voor meer mensen een thuis te zijn. In deze tijd, waarin veel kerken worden gesloten, probeert de Emmaüskerk een regionale functie te vervullen. Een aantal vrijwilligers zorgt voor de koffie van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur in de patio van de kerk. Voor de koffie wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, een luisterend oor vinden of zomaar even binnenlopen. De eerstvolgende gelegenheid is op woensdag 12 juni.