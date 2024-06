Kinderrestaurant in Jongerencentrum 0313

DOESBURG – Zaterdag 15 juni en zaterdag 13 juli wordt er een kinderrestaurant gehouden in Jongerencentrum 0313. In dit restaurant gaan kinderen van 6 tot en met 12 jaar koken, tafels dekken en eten serveren. Hun ouders, broers en zussen mogen dan komen eten. Na het eten moet er natuurlijk ook weer worden opgeruimd en afgewassen.

Kinderen die het leuk vinden om te koken en restaurantje te spelen zijn van harte welkom. Opgeven kan via huiskamerdoesburg@gmail.com of 06-30733789.