Kinderen uit Velp zamelen geld in voor Vitesse

VELP – Fans van Vitesse zijn al weken druk in de weer om geld op te halen zodat de voetbalclub een doorstart kan maken. Noah en Sebastian uit Velp hebben hier actief een bijdrage aan geleverd door in Velp Zuid en Rheden een aantal middagen statiegeld op te halen.

Noah (8) en Sebastian (9) vinden niks leuker dan voetbal kijken in een echt stadion. Door het dreigende faillissement van Vitesse zou daar maar zo een einde aan kunnen komen. Noah doneerde al meerdere keren zijn zakgeld aan de club. Samen met Sebsastian kwam hij op het idee om meer te doen. Vijf middagen gingen zij, gehuld in clubkleuren en bepakt met lege tassen, op pad langs de huizen om lege flessen in te zamelen.

De opbrengst werd onverwacht groot. Aan het eind van de week stond de teller op 231,83 euro, waarmee de jongens de club steunen. Ze hielden er ook persoonlijk nog wat aan over. “Een van de mevrouwen zei dat we nu elke week wel haar statiegeld mogen inleveren. Dat geld mogen we houden”, vertelt Noah.

Nu is het afwachten wat de toekomst voor Vitesse gaat brengen.

Noah (links) en Sebastian (rechts), worden geholpen door broer Benjamin (6, midden) bij het inleveren van de lege flessen