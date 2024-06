Kerken Rheden en Ellecom-De Steeg samen verder

RHEDEN – Tijdens een feestelijke viering zijn op zondag 19 mei de Protestantse Gemeente Rheden en de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg gefuseerd tot één kerkgemeenschap. In een bomvolle Dorpskerk in Rheden werd op Eerste Pinkersterdag de fusieakte ondertekend door bestuursleden van beide kerken. Ook wethouder Gea Hofstede was hierbij aanwezig. In haar toespraak benadrukte zij dat de kerk, wellicht op een andere manier dan vroeger, nog steeds een organisatie is die omziet naar de ander en die initiatieven neemt om de medemens die het moeilijk heeft te ondersteunen.

De Protestantse Gemeente Rheden-Ellecom-De Steeg wil vooral een gastvrije kerkgemeenschap zijn, die laagdrempelig is en ruimte biedt aan mensen met uiteenlopende manieren van geloofsbeleving. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de dorpsgenoten wil zij van waarde zijn. Daarom worden naast de vieringen op zondag allerlei activiteiten georganiseerd die openstaan voor iedereen.

De kerken werkten al jaren samen op allerlei terreinen en eind 2022 werd de wens geuit om te komen tot een volledige fusie. In de daarop volgende periode is door vertegenwoordigers van beide kerken hard gewerkt om de fusie voor te bereiden en de nieuwe organisatie neer te zetten.De predikanten Gert Janssen en Jan Willem Overvliet blijven na de fusie aan de Protestantse Gemeente te Rheden-Ellecom-De Steeg verbonden.

Foto: Aad van den Bosch

Laura Wismeyer, huidige voorzitter van de Protestantse Gemeente Rheden-Ellecom-De Steeg en Jan de Bes, afgetreden voorzitter van Protestantse Gemeente Rheden