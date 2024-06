Kerkdienst in de openlucht

DREMPT – De Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel houdt op zondag 30 juni een openluchtdienst. Deze wordt gehouden aan de Veldweg 31 in Drempt, op het terrein van de familie van Amerongen. “Een prachtige plek in de tuin onder de bomen met uitzicht op het land”, aldus de organisatoren. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Om 10.00 uur begint de dienst. Na de dienst is er een hapje en drankje . Enkele muzikanten van de muziekvereniging Hummel en Keppel verzorgen de muziek.

Het thema is ‘Waardevol….?!’ De organisatie vraagt iedereen om eens in zijn of haar huis rond te kijken en iets te zoeken wat voor hen van waarde is. Ze nodigen iedereen uit om dit voorwerp mee te nemen naar de openluchtdienst. “Als het te groot is, kan je er ook een foto van maken. Tijdens de openluchtdienst laten we de voorwerpen aan elkaar zien en vertellen waarom het voor ons van waarde is. Zo komen we samen op het spoor van wat waardevol is in ons leven”, aldus de kerk.

Het wordt een laagdrempelige en speelse kerkdienst met veel ruimte voor ontmoeting. Er is ook een programma voor kinderen en jongeren.