Juf Bianca showt haar nieuwe boek ‘Moos’

DIEREN – Bianca Terlouw, al jarenlang een gewaardeerd lerares in het basisonderwijs, heeft haar droom verwezenlijkt met het uitgeven van een kinderboekenserie. In september verscheen het eerste deel, ‘Moos ziet ze vliegen’, dat enthousiast werd ontvangen. Op 29 mei werd het tweede deel, ‘Moos: Inpakken en wegwezen’, gepresenteerd in De Zoomerij in Dieren. De presentatie trok een groot aantal bezoekers.

Tijdens de presentatie overhandigde Bianca Terlouw symbolisch het eerste exemplaar van het nieuwe boek aan Kim Olthof, de illustrator van de serie. De aanwezigen konden na de presentatie boeken kopen en laten signeren door de auteur. Kinderen hadden bovendien de kans om een gratis boek te winnen door de juiste oplossing van een prijspuzzel in te leveren. Daarnaast konden zij deelnemen aan een workshop, gegeven door illustrator Kim Olthof.

‘Moos: Inpakken en wegwezen’ is een humoristisch boek waarin in elk hoofdstuk een spreekwoord of uitdrukking centraal staat. Het verhaal volgt Moos die op vakantie gaat en daar allerlei avonturen beleeft. Hij wordt onder andere achtervolgd door een agent met een onderbroek op zijn hoofd en er sluipt ’s nachts iemand rond bij de tent. De geheimzinnige gedragingen van opa Jopie, die niet meer uit zijn woorden komt en steeds rood wordt, zorgen voor extra spanning en humor.

Foto: Persbureau Heitink

biancaterlouw.nl