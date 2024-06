Jubileumconcert Velps Kleinkoor

VELP – Zondag 9 juni houdt het Velps Kleinkoor een jubileumconcert ter ere van het vijftigjarig bestaan. In composities vanaf de vijftiende tot en met de twintigste eeuw wordt gezongen over emoties als verdriet, angst, teleurstelling, bewondering, verliefdheid en wanhoop tot het ultieme geluk. De emoties van koorzangers en dirigente bij dit concert gaan ook over het feit dat dit voor het koor een zwanenzang is: het laatste concert. Te weinig koorleden en niet genoeg nieuwe zangers die kiezen voor een klassiek kamerkoor, hebben geleid tot dit besluit.

Het uit te voeren programma zal gedeeltelijk à capella zijn en voor een ander deel met pianobegeleiding door Henrietta Currie. Samen met Jos Dingelhoff op fluit verzorgt Henrietta ook een intermezzo.

Na afloop van het concert worden de luisteraars uitgenodigd nog wat na te praten over concert en koorverleden onder het genot van een hapje en een drankje. Het concert wordt gehouden in de Oude Jan in Velp en begint om 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur en de toegang is vrij.