Jongetje (6) overleden na ongeluk bij Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Zaterdagmiddag 8 juni zijn bij een ernstig verkeersongeluk op de N786 nabij Laag Soeren acht gewonden gevallen, waarvan vier minderjarig. Een jongetje van 6 uit Zutphen overleed later aan zijn verwondingen.

Drie voertuigen kwamen met elkaar in botsing. De weg lag bezaaid met brokstukken. Zes ambulances, twee traumahelikopters en meerdere brandweerwagens werdden ingezet om hulp te bieden aan de slachtoffers. De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing en doet daar nog geen uitspraken over.

Foto: Persbureau Heitink