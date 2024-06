Jonge vrouw uit Hoog-Keppel komt door geweld om het leven

HOOG-KEPPEL – In de vroege morgen van zondag 23 juni is een 23-jarige vrouw uit Hoog-Keppel overleden aangetroffen in haar woning aan de Dubbeltjesweg. Ze is door geweld om het leven gekomen, meldt de politie.

Het gaat om Lisanne, dochter van de jonkheer van kasteel Wisch in Terborg. Dat bevestigt de familie. Ze woonde alleen in de woning op landgoed de Ulenpas. De vrouw is door geweld om het leven gekomen. De politie is een onderzoek gestart.

Een 24-jarige man uit Ulft is aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. De man en de vrouw waren bekenden van elkaar. De man zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Bij het uitgeven van de melding zijn meerdere politieauto’s naar het incident gestuurd. Een van de voertuigen is in Laag-Keppel betrokken geraakt bij een aanrijding. Alle inzittenden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook naar dit ongeluk doet de politie onderzoek.