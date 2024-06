Jazzband in Carolinapark

DIEREN – Zondag 9 juni treedt Ben Martin op in het Carolinapark in Dieren. Bandleider en topsaxofonist Miguel Martínez heeft met de enthousiaste musici een behoorlijk repertoire opgebouwd en al veel succesvolle optredens afgeleverd. Op het programma staan stukken van onder anderen Duke Ellington, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Sonny Rollins en Charlie Parker. Ook latin-jazz wordt niet geschuwd. Aanvang is 15.00 uur.