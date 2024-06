Izak Boom bij Podium Doesburg

DOESBURG – Izak Boom (1965) is multi-instrumentalist, theatermuzikant, liedschrijver en kunstschilder. Hij speelt piano, gitaar, mandoline, vijfsnarige banjo, accordeon, ukelele en percussie. Op zaterdag 15 juni om 20.00 uur speelt Boom, samen met Bart Soeters op bas en Renske Velthuis op viool, zijn programma ‘Oneindig laagland’ bij Podium Doesburg.

Boom schrijft en zingt eigen kleinkunstliedjes, maar vertolkt in dit programma, samen Soeters en Velthuis, ook werk van Jules de Corte of zet gedichten op muziek van Hendrik Marsman en Eduard Hoornik. Naast zijn soloprojecten werkt hij met De Corte en Consorten rond zanger Ernst de Corte die het werk van zijn vader Jules zingt, met cabaretgroep De Aimabele Schoften en met de Griekse rapper Georgios Lazakis. Eerder werkte hij in dienst van onder meer Peter Blanker, De Berini’s, Youp van ’t Hek, en laatstelijk Jan Beuving. H

et trio met Soeters en Velthuis is nieuw. Soeters is een meester op de basgitaar en Velthuis is een ervaren violiste met wortels in allerlei etnische en klassieke stijlen. Zowel Soeters als Velthuis componeren ook eigen muziek. Het repertoire is nog volop in beweging, dus er wordt zeker nieuw materiaal ten gehore gebracht.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Kaarten kosten 14,50 euro.

podiumdoesburg.nl