IVN-wandeling over Larenstein

VELP – Een gids van IVN Oost-Veluwezoom begeleidt maandagmorgen 3 juni een wandeling over het Landgoed Larenstein in Velp. Hierin wordt gekeken naar welke bloemen en planten er al in bloei staan en welke net over het hoogtepunt heen zijn. De tuinen bevat meer dan de helft van de inheemse plantensoorten en daar komen ook weer diverse kleine dieren op af. IVN belooft dat er ‘veel te zien en te beleven valt’.

De wandeling start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats van hogeschool Van Hall Larenstein. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl