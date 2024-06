Isseltaler Musikanten in Velp

VELP – De jaarlijkse Geërfdenvoorstelling in de muziektent in Velp wordt dit jaar verzorg door de Isseltaler Musikanten. Het orkest, dat haar thuisbasis heeft in de gemeente Rheden, speelt Egerländer-muziek van oudere en jongere componisten, in de stijl van de de Original Egerländer Musikanten van Ernst Mosch uit de zestiger jaren. De muzikanten zorgen zeker voor wat extra schwung. Het orkest viert over een paar jaar haar 50-jarig jubileum.

Het concert in de muziektent aan de Overbeeklaan in Velp vindt plaats op zondag 30 juni en duurt van 16.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.