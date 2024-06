Iris Jaspers mag na winst NK naar WK

DREMPT – Tijdens het Nederlands Kampioenschap Aerial & Pole 2024 heeft Iris Jaspers uit Drempt zich, samen met haar duo partner Demi Brama, weten te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap. Het duo heeft een indrukwekkende prestatie neergezet en mag zich nu ook Nederlands Kampioen noemen in de categorie Aerial Hoop Sports Duo – senior women.

Dit is het eerste jaar dat Iris meedoet in de senioren categorie voor dames (18 tot 29 jaar), zij is namelijk 18 jaar op de datum dat het WK zal worden gehouden. Het was ook de eerste keer dat Iris meedeed met een duo-routine. Iris nam deel aan drie routines en wist daarbij twee medailles te behalen, waaronder een bronzen medaille voor Aerial Hoop Artistic en een gouden medaille voor haar duo-routine Aerial Hoop Sports samen met Demi.

“Het is een eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen op internationaal niveau en ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Mijn dank gaat uit naar mijn partner voor de fijne samenwerking, mijn coaches, mijn team en mijn ouders voor hun steun en aanmoediging”, aldus Iris.

Het Wereld Kampioenschap Aerial & Pole 2024 is van 24 tot 27 oktober in Zweden.

Foto: PixCel.fr

iris-aeriallistic.nl