Inzameling voor groen schoolplein groot succes

EERBEEK – De kinderen van basisscholen Spr@nkel! en Sterrenbeek een speelrijk, uitdagend, groen en duurzaam speelplein geven. Dat was het doel van Ingie Jansen en Marjolein Mensink uit Eerbeek. De zoons van beide moeders zitten op OBS Spr@nkel! in Eerbeek, die na de zomer samengaat met de Sterrenbeek. Fysiek een grote school, maar met een afschuwelijk betonnen speelplein vonden zij.

De moeders startten een inzamelingsactie om het betonnen speelplein een nieuwe uitstraling te geven en met succes. Met een loterij en verschillende andere inzamelingsacties werd in totaal 13.000 euro opgehaald. Ze organiseerden een loterij en haalden daarmee 4970 euro op. Vele bedrijven en organisaties stonden ook klaar om een steentje bij te dragen. Na de zomervakantie wordt het nieuwe schoolplein officieel geopend.

Actief Eerbeek was een van de vele organisaties die de actie van Ingie en Marjolein ondersteunden