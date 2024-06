Intocht vierdaagse Brummen

BRUMMEN – Van 3 tot en met 6 juni wordt in Brummen de Avond4daagse gelopen. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 5, 7,5 en 10 kilometer lang. De start is elke dag op een andere plek. Op donderdag 6 juni is het vertrek vanaf het marktplein, waar later die avond ook de feestelijke intocht wordt gehouden. Deze start om 19.30 uur vanaf de Adelaarstraat. Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel is iedere dag een wandeling uitgezet vanaf Zorgcentrum Riwis Tolzicht van 5 kilometer lang.