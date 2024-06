EERBEEK – De Dorpsraad Eerbeek-Hall vergadert op woensdag 26 juni in het Tjark Riks-centrum in Eerbeek. Inwoners die de raad iets wil voorleggen of vragen heeft op het gebied van leefbaarheid is welkom tussen 19.00 en 19.30 uur. Aanmelden via info@dorpsraadeerbeek-hall.nl mag, maar is niet noodzakelijk.