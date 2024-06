Inloop bij imkersvereniging

DOESBURG – Zaterdag 8 juni is er weer een inloopochtend bij de Doesburgse imkersvereniging. De imkers vertellen graag over hun mooie hobby en het grote belang van deze nuttige diertjes. Bezoekers kunnen een wandeling maken door de naastgelegen bijenweide en natuurlijk is er honing te koop. De bijentuin is te vinden aan de Panovenweg 2 in Doesburg. De inloop is van 9.00 tot 12.00 uur.