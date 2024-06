Informatieavond herontwikkeling voormalig Rhederhof

RHEDEN – Vorig jaar is na het tekenen van het convenant en de informatieavond over het voormalige bejaardenhuis Rhederhof druk gewerkt aan een terreininrichtingsplan voor het grondgebied van dit voormalige bejaardenhuis. De terrein inrichtingsgroep is druk bezig geweest een ontwerp te maken dat aan alle ecologische, landschappelijke, bewoonbare en wettelijke eisen voldoet en dat is gelukt. Woensdagavond 5 juni kan iedereen het resultaat komen bekijken en beluisteren in het het Jonkvrouwe Brantsen Centrum aan de Dorpsstraat 70 in Rheden. De zaal is open om 19.30 uur de presentatie start om 20.00 uur.

In november waren er veel vragen over de huurprijzen en selectie bewoners en dergelijke. Deze informatie kan nog steeds niet gegeven worden, want dat is aan de zorgverlener die het uiteindelijk gaat opnemen en uitvoeren. Er is wel informatie en beeld over hoe het er uit gaat zien, terreinverloop, hoogte, diepte, locatie gebouwen, bomen en bos, ruimte voor ecologisch verantwoorde flora fauna, paden en dergelijke. Er is natuurlijk mogelijkheid tot het stellen van vragen. Indien dan beschikbaar, wordt er ook informatie gedeeld over de ontwikkeling van het landgoed.