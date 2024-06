Imca Marina zorgt voor feest bij jubileum Zonnebloem Brummen-Eerbeek

HALL – Zaal Bello in Hall was vrijdag 31 mei het toneel van een gezellig jubileumfeest van de Zonnebloem Brummen-Eerbeek. De afdeling bestaat 35 jaar en heeft dat groots gevierd.

Alle gasten, vrijwilligers en (oud)-vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een gezellige middag in zaal Bello. Heel bijzonder was het optreden van zangeres Imca Marina. Ondanks haar 83 jaar treedt zij nog steeds met veel enthousiasme op en de aanwezigen hebben volop genoten van de bekende liedjes van de zangeres.

Dat bijna tweehonderd bezoekers samenkomen, is voor deze Zonnebloem-afdeling nieuw en er is dan ook een hele organisatie aan deze middag vooraf gegaan. Omdat de Zonnebloem gasten ontvangt met een fysieke beperking, wordt iets simpels als vervoer van en naar de locatie ineens een stuk ingewikkelder. Maar met vereende krachten van bestuur en vrijwilligers liep alles op rolletjes. De gasten waren op tijd present in de feestlocatie en werden na afloop weer keurig thuis gebracht.

De Zonnebloem draait volledig op vrijwilligers, die hun best doen leuke activiteiten te organiseren voor hun gasten. “Het gaat om mensen met een fysieke beperking, die vaak in een sociaal element komen”, zegt bestuurslid Rik van Tongeren. “Door onze gasten te bezoeken en activiteiten te organiseren, dragen wij een steentje bij.” De Zonnebloem staat natuurlijk bekend om de boottochten, maar er gebeurt in de Brummense dorpen zoveel meer. “Schilderles, sjoelen, rolstoelwandelingen, bloemschikken, een praathuis, een high tea in de achtertuin”, somt Van Tongeren op. “Vroeger organiseerden we vaak grotere activiteiten, bustochten naar de bollenvelden of het Dolfinarium bijvoorbeeld. Maar omdat de leeftijd van de gasten inmiddels hoger ligt, is dat niet meer haalbaar. En het hoeft ook niet, merken we. Die dingen hebben ze allemaal al eens gezien. De gasten genieten net zozeer van de kleinschalige activiteiten waarbij ze bij kunnen praten met dorpsgenoten.”

Aan de andere kant hoeft het ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het persoonlijk contact van de vrijwilligers met de gasten is minstens zo belangrijk. “Met een bezoek of telefoontje, in de rolstoel naar de supermarkt of bij mooi weer een kopje koffie op het terras maakt hen vaak al heel blij”, zegt Van Tongeren.

De afdeling Brummen bestaat 35 jaar en gaat sinds een aantal jaar samen met Eerbeek. Dit heeft een praktische reden: Eerbeek kreeg het bestuur niet meer rond. Een bestuurslid mag volgens landelijke regels maximaal twaalf jaar in functie blijven, maar nieuwe bestuurleden zijn lastig te vinden. “Er komt te weinig jonge aanwas. Door als Brummen en Eerbeek samen te gaan hebben we een goede, actieve afdeling kunnen opbouwen, maar straks lopen we weer tegen hetzelfde probleem aan.”

Ook de vrijwilligersgroep kan best hulp gebruiken. “We hebben ongeveer dertig vrijwilligers, waarvan de helft heel actief is en we op de rest incidenteel een beroep kunnen doen. Meer handen zijn meer dan welkom, want ons werk is zo belangrijk. De kinderen wonen vaak ver weg en soms is een bezoekje van een Zonnebloem-vrijwilliger naast de thuiszorg het enige sociale contact op een dag. Sommige van onze gasten leven in zo’n afgesloten wereld. We zijn geen mantelzorgers, maar wel belangrijk binnen het sociaal maatschappelijk netwerk.”

Foto: Henny Versteeg

Imca Marina zong de Zonnebloem-gasten toe in zaal Bello