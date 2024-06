Ik vind: Tegengif op Beinum

Alweer een aanval op de nimby’s op Beinum. Een opvallende kritiek in de rubriek ‘Een stief kwartiertje’ in Regiobode van 19 juni vraagt erom om de auteur terecht te wijzen.

Het is alweer een persoon met een zeer zeldzame naam. Uiteraard niet zijn echte naam. Dan zou die persoon het aan de stok krijgen met de mensen die hun voor- en achtertuin verdedigen. Desiderius Antidotum noemt hij zichzelf. Vertaald betekend het: ‘het verlangde tegengif’. Dat kan je op internet opzoeken. Kan hij of zij weer lekker stoken tegen alle die geen hoogbouw in hun achtertuin willen, de nimby’s dus.

Maar om te beweren dat in het centrum Beinum ten gunste van de ander torenflats welkom zijn, is niet eerlijk. En het levert zeker geen ‘echte leefruimte op in de achtertuin van de omwonenden’ zoals de auteur dat in zijn artikel beweert. Om dit duidelijk te maken het volgende:

De eengezinswoningen in het centrum zijn ontworpen door de architect. De bouwtekeningen zijn gemaakt passende in het huidige centrum zonder hoogbouw en wel met vijver, groen en speelplaatsen. Er hoefde geen rekening worden gehouden bij het ontwerpen met een eventuele hoogbouwcomplex. Dat was nooit gepland. Ga je nu achteraf wel hoogbouw plaatse en daar vijver, groen en speelplaatsen voor opofferen, krijg je de grootste problemen.

Je zult er maar omheen wonen en tegen deze kolossale muren aan moeten kijken. Bedenk hoe het moet zijn als jouw tuin grenst aan zo een lelijk gebouw met allemaal vensters. Bedenk hoe het moet zijn wanneer al de vensters overlast veroorzaken door verlichting in het donker. Je bent er totaal alle privacy kwijt. Dit is voor de omwonenden niet te doen.

Dan hebben we het nog niet over hoe lelijk het is voor Beinum om dan ook op de plek van de vijver de supermarkt te projecteren. Dit vinden wij een heel slecht idee.

Laten we met ons allen ervoor zorgen dat de mensen om dit centrum hun woonplezier blijven behouden. Geen hoogbouwcomplex, geen supermarkt op de plek van de vijver en behoud van de speelplaatsen.

In het geval van het centrum Beinum werkt het ’tegengif’ van Desiderius Antidotum tegen de nimby’s op Beinum contraproductief. Immers als de auteur recht van spreken zou willen opeisen, moet die eerst zijn eigen achtertuin inleveren.

Hans Wipfler,

centrumbewoner Beinum