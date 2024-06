Ik vind: Manhattan op de Beinum

Al jaren worden er plannen gesmeed voor een nieuw centrum in Beinum. Er waren steeds inspreekavonden voor de bewoners; alle mogelijkheden werden bekeken. Een grotere supermarkt was een uitgangspunt, veel groen en elkaar ontmoeten. Het hete hangijzer was de sporthal. Zou deze nu wel of niet mogen blijven?

Ondanks dat politiek Doesburg stug volhield dat er nog niets zeker was, waren de bewoners ervan overtuigd dat de sporthal zou verdwijnen. Zelf heb ik daar ook nooit aan getwijfeld, maar dacht dat deze plaats zou moeten maken voor die grote supermarkt met appartementen erboven. Nu is dus de kogel door de kerk: de sporthal verdwijnt – maar dat is geen verrassing. Wat me wel verbijstert is dat de supermarkt op de plek van een vijver gebouwd gaat worden. Die moet dus worden dichtgegooid en het groen verdwijnt. Op die supermarkt komt ook nog eens een parkeerdek begrijp ik. Ben ik ergens verkeerd afgeslagen en in de Randstad terechtgekomen?

Er komen nieuwe appartementen tot wel zes lagen hoog. Is Doesburg vergeten wat ze is, namelijk een mooie maar kleine historische Hanzestad, prachtig gelegen aan de IJssel? Moet daar nu een soort Manhattan aan de IJssel verschijnen? Natuurlijk is een complex met zes woonlagen nog lang geen wolkenkrabber, maar voor Doesburg vind ik dat dus eigenlijk wel.

Wat me het meest schokte tijdens de raadsvergadering was de raadsbreed aangenomen motie waarin het college opdracht kreeg om actief plannen te gaan maken voor de nieuwe sporthal. Dat moet natuurlijk weer gebeuren door een peperduur extern adviesbureau en dat geld moet dan maar uit de algemene middelen komen. Terwijl er moord en brand geschreeuwd wordt dat de algemene middelen uitgeput raken.

En als je dan toch meer geld wil uitgeven aan het Hart van Beinum, zoek dan een adequate oplossing voor de inloop van Caleidoz. Want daar maakt men zich ernstig zorgen over waar ze straks nu weer terecht gaan komen. Als er al een onderkomen gevonden wordt. De dagbesteding van Caleidoz is al verdwenen uit Doesburg. Als je wat om de ouderen in Doesburg geeft, haal de dagbesteding weer terug en verenig het weer met de inloop op een mooie plek. Het Manhattan op de Beinum moet toch groot genoeg zijn.

Marion Berends, Doesburg