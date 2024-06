Ik vind: Een stip op de horizon

De gemeenteraad van Doesburg wordt door het college gevraagd een stip op de horizon te zetten. Zodat de provincie wat coulanter met de begroting om zal gaan en er wat minder bezuinigd hoeft te worden. Maar dat betekent dus wel het einde van zelfstandig Doesburg. Want met die stip belooft Doesburg onderzoek te doen naar herindeling.

Had dit voorkomen kunnen worden? Denk het wel, als men meer naar het motto gehandeld had ‘eerst mensen dan stenen’. Geen dure externe bureaus inhuren voor zaken waarvoor in Doesburg, dat van vrijwilligers aan elkaar hangt, voldoende capaciteit is. Geen sporthal afbreken die nog best te redden is. En dan ook nog Doesburgers de aanbesteding ontnemen die dat al jaren geweldig doen. Daarvoor in de plaats krijgt een extern commercieel bedrijf tonnen aan gemeenschapsgeld en is de service aan de gebruikers waardeloos.

Geen grond aankopen voor een nieuwe sporthal, die er waarschijnlijk nooit zal komen. Want ik denk niet dat Bronckhorst, Zevenaar of welke gemeente dan ook daar oren naar heeft. Geen groot nieuw pand kopen, waarvoor nog voor tonnen aan opgeknapt moet worden. Nu staat het pand op de Linie leeg, waar nog zeker tien jaar huur betaald moet worden, had daar de ambtenaren bijgezet. Voor de bibliotheek was zeker wel een ander onderkomen te vinden geweest. Only for Men had bijvoorbeeld plaats kunnen maken, want daar kan de gemiddelde Doesburger zich nog geen overhemd veroorloven. Want die heeft geen cent te makken, lees ik in de stukken.

Verder is het nog maar afwachten of er een gemeente is die ons hebben wil. In dat geval hangt Doesburg ondercuratelestelling boven het hoofd. Dat wordt als schrikbeeld gebruikt, maar is dat wel zo? Dan is het tenminste afgelopen met allerlei prestigeprojecten, zoals dat enorme stadskantoor, woontorens en supermarkten met parkeren op het dak. Huizen zijn hard nodig ja. Maar een starter laat niets achter en kan zich de dure appartementen die daar gebouwd worden echt niet veroorloven. Daar komt echt geen doorstroming uit voort vanuit Doesburg. Het argument vanuit het college dat bij ondercuratelestelling het minimabeleid kan verdwijnen bestempel ik als bangmakerij. Er ligt een verplichting vanuit het Rijk, die ook geldt voor gemeenten onder curatele. Misschien moet het gemeentebestuur eens de hand in eigen boezem steken en kijken waar ze zelf kunnen bezuinigen. De betalingen aan fractie-assistenten bijvoorbeeld.

Regeren is vooruit zien, maar daar heeft het de laatste jaren in Doesburg aan ontbroken. Want als je weet dat je geld opraakt en dan toch vrolijk verder gaat met het maken van dure plannen, vind ik dat niet verstandig. De gemeenteraad staat met de rug tegen de muur, hoorde ik 16 mei zeggen. Maar daar is ze toch echt zelf heen gelopen.

Marion Berends,

Doesburg