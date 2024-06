Ierse muziek in bibliotheektuin

BRUMMEN – De band BoOM brengt vrijdag 28 juni een mix van Ierse folkmuziek in de tuin van de bibliotheek in Brummen. Het optreden begint om 20.00 uur.

BoOM (Band of Older Men) heeft haar muzikale hart verpand aan de Ierse folkmuziek, maar maakt graag een klein uitstapje naar de shanty-muziek. Deze zeemansliederen worden in Ierland veel a capella gezonden en zijn veel te h oren in Ierse pubs. Een aanzienlijk deel van het repertoire van BoOM kan onder de categorie protestsongs worden geschaard. Omdat de teksten veelal oud zijn, gaat het vaak om een aanklacht tegen de eeuwenlange Engelse overheersing in Ierland. Daarnaast staan ook ballades en typische Ierse dansmuziek op het repertoire. BoOM gebruikt veel traditionele Ierse instrumenten, zoals de Ierse fiddle, verschillende soorten fluiten, bodhrán, accordeons, doedelzakken, piano’s, gitaren, banjo’s en harpen.

De entree tot dit concert kost 6 euro. Leden van de bibliotheek betalen 6 euro. Reserveren kan via bijdebieb.op-shop.nl.