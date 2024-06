Ideeën welkom voor het Looierspark

DOESBURG – Hoe maken we het Looierspark tot een plek waar alle Doesburgers elkaar kunnen ontmoeten? Dat is de hoofdvraag waar een kleine kerngroep betrokken Doesburgers, bestaande uit Fred, Erinn en Elly, zich mee bezighoudt.

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om het Looierspark te ontwikkelen voor Doesburgers en door Doesburgers. Op zaterdag 18 mei heeft de kerngroep verschillende Doesburgers gesproken in een tent op het Looierspark. Er zijn allemaal mooie ideeën geopperd. Mensen zien graag een mooi groen park, met voor iedereen toegankelijke paden. Er zijn suggesties gedaan voor een beweegtuin, speeltuin, blotevoetenpad, ruimte voor kleinschalige evenementen, een bruggetje naar de Linie en nog veel meer. Ook via Facebook en Instagram zijn suggesties binnengekomen.

De kerngroep ontvangt graag nog meer ideeën. Deze kunnen gemaild worden naar looierspark@gmail.com.